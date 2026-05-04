Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260504-4: Zeugensche nach Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (30. April) und Samstag (2. Mai) sollen Unbekannte in Häuser in Bedburg und Elsdorf eingebrochen sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Bedburg: Einbrecher drangen am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 11.50 Uhr mit Gewalt durch die Eingangstür in ein Haus an der Straße "Schützendelle" ein. Sie sollen Bargeld entwendet haben.

Elsdorf: Zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr sollen Täter durch ein Fenster in ein Haus an der Römerstraße eingedrungen sein und Schmuck entwendet haben.

In beiden Fällen sicherten alarmierte Beamte Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell