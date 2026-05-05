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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260505-1: Aufmerksame Zeugin meldet Einbrechertrio - Zeugensuche

Frechen (ots)

Handtaschen und Schmuck entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Männern, die am Montagabend (4. Mai) in ein Haus in Frechen-Königsdorf eingebrochen sein sollen. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter Schmuck und Handtaschen entwendet haben. Einer der Männer sei zwischen 20 und 25 Jahren alt. Zur Tatzeit habe er eine enge, braune Hose sowie einen schwarzen Hoody und eine graue Weste getragen haben. Das Trio habe während der Tat Handschuhe getragen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe eine aufmerksame Zeugin kurz nach 18 Uhr ein lautes Geräusch in der Sebastianusstraße gehört. Anschließend habe sie beobachtet, wie sich drei Männer Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben sollen. Als die Unbekannten die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in Richtung Aachener Straße.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Im Haus sollen die Unbekannten mehrere Räume durchsucht haben. Die Polizistinnen und Polizisten stellten Hebelmarken an einem Fenster fest. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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