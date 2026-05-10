Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 09.05.2026, 09:00 Uhr - 10.05.2026, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad (ots)

Verfolgungsfahrt mit unbekanntem/r Motorradfahrer/in

Zeit: Samstag, 09.05.2026, 21:55 - 22:11 Uhr.

Ort: Landesstraße 670 - Salzgitter-Gebhardshagen - Nord-Süd-Straße - Industriestraße Mitte - Salzgitter-Lebenstedt - Salzgitter-Salder - Nord-Süd-Straße - Salzgitter-Bad - Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hildesheim

Zu o.a. Zeit beabsichtigte eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Salzgitter-Bad auf der Landesstraße 670, zwischen Steinlah und Salzgitter-Gebhardshagen, den/die Führende/n eines Motorrades einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Diese/r war zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Anhaltesignalen wurde keine Folge geleistet, stattdessen das Motorrad mit amtlicher Zulassung aus Salzgitter stark beschleunigt. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte aus dem Stadtgebiet schloss sich eine Verfolgungsfahrt durch die Stadtteile Gebhardshagen, Lebenstedt, Salder und Salzgitter-Bad an. Im Innenstadtbereich von Salzgitter-Bad musste die Verfolgung auf Grund eines hohen Personen- und Verkehrsaufkommens zum Schutze unbeteiligter Personen abgebrochen werden, ehe das Krad auf der Bundesstraße 6, Fahrtrichtung Hildesheim, erneut festgestellt werden konnte. Auf Grund der erreichten Geschwindigkeiten des Zweirades entfernte sich dieses letztlich in Fahrtrichtung Hildesheim und der/die Motorradführer/in blieb unbekannt. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt erfolgten durch die flüchtende Person diverse verkehrsrechtliche Verstöße. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad - 05341/825-0.

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