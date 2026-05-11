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Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

POL-AC: Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug
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Aachen (ots)

Am Sonntagabend (10.05.26) hat ein Mann aus Aachen viel Schaden verursacht. Er war mit seinem Fahrzeug gegen eine Ampel geprallt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Aachener in seinem Wagen gegen 20 Uhr die Freunder Landstraße in Richtung Eilendorfer Straße. Im Kreuzungsbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der dort befindlichen Ampelanlage. Der Mann blieb unverletzt, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache eingeleitet.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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