Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall auf Supermarkt - Täter flüchten ohne Beute

Herzogenrath (ots)

Am Samstagmorgen (09.05.2026) haben zwei Unbekannte einen Supermarkt am Bahnhof überfallen.

Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten die beiden Täter um kurz nach 7 Uhr in den Supermarkt in der Bahnhofstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie zunächst eine Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Außerdem schlug einer der beiden maskierten Täter der Mitarbeiterin gegen den Kopf und fesselte sie. Der andere Täter verstaute Bargeld in einer mitgeführten Tasche. Beide versuchten sodann zu flüchten.

Im Kassenbereich versuchten Zeugen, die beiden Täter aufzuhalten, wodurch es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. Zwei Mal rissen die Zeugen jeweils einen Täter zu Boden und versuchten, diese dadurch an der Flucht zu hindern. Beide Male wurden sie von einem der Täter mit einer Schusswaffe bedroht, weshalb die Zeugen von den Tätern abließen. Die Täter ließen schließlich die Beute zurück und flüchteten fußläufig, wobei sie von einem Zeugen bis zur Alsdorfer Straße verfolgt wurden, bis der Sichtkontakt schließlich abriss. Zwei Zeugen wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt.

Beide Täter werden als junge Männer (augenscheinlich jugendliches Alter) mit schlanker Statur und dunklem Hautteint bezeichnet. Beide trugen schwarze Jogginghosen und Regenjacken. Einer trug eine schwarze Regenjacke, der andere eine grüne. Beide sollen Englisch, Niederländisch und nur wenig Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei der Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31501 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.(kg)

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