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Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Überfall auf Busfahrer - Täter flüchten

Stolberg (ots)

Am vergangenen Samstagabend (09.05.2026) ist ein Busfahrer in Schevenhütte von zwei Männern überfallen worden. Er setzte sich zur Wehr und vertrieb damit die beiden unbekannten Täter.

Gegen 21:45 Uhr habe der Busfahrer seine Fahrt an der Haltestelle "Helenasruh" (Nideggener Straße) in Stolberg-Schevenhütte aufgrund der vorgeschriebenen Pause unterbrochen. Als zwei Personen, die er für Fahrgäste hielt, an den Bus herantraten, öffnete er die vorderen Türen des Busses. Die Personen betraten daraufhin den Bus, wobei einer von beiden dabei eine abgebrochene Glasflasche in der Hand hielt und die Herausgabe von Bargeld forderte. Geistesgegenwärtig setzte sich der 22-jährige Busfahrer zur Wehr, schlug nach den Tätern und schubste sie aus dem Bus. Dann schloss er die Türen des Busses und löste den Alarm aus. Die beiden Täter flüchteten daraufhin in den angrenzenden Wald.

Beide Täter sollen laut Personenbeschreibung ca. 1,80 m groß und männlich sein. Einer von beiden trug eine kurze, graue Jogginghose und einen schwarzen Pullover. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen 7-Tage-Bart. Der andere Mann soll mit einer schwarzen, langen Jogginghose und einer blauen Sweatjacke bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls: Wer hat zwischen 21:45 Uhr und 22:30 Uhr im Bereich Schevenhütte verdächtige Feststellungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden Tätern machen? Zeugen können sich zu den Bürozeiten unter 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 melden.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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