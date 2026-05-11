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Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Unfall in der Eifel - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Simmerath (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Hahner Straße am Samstagabend (09.05.26) lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 47-jährige Motorradfahrer mit zwei weiteren Motorradfahrern von Mulartshütte Richtung Lammersdorf unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam der Mann mit seiner Maschine gegen 18 Uhr nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Leitpfosten. In einer Senke verlor er anschließend die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann wurde in einem Waldstück aufgefunden. Der Motorradfahrer aus dem niederländischen Maastricht wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hahner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen über vier Stunden komplett gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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