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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in der Innenstadt - Fahrradfahrerin erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (09.05.2026) im Bereich Jülicher Straße / Monheimsallee ist eine Pedelecfahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18:15 Uhr die Jülicher Straße in Fahrtrichtung Hansemannplatz. Als er auf der Rechtsabbiegespur Richtung Monheimsallee abbiegen wollte, übersah er offenbar eine auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen fahrende Pedelecfahrerin. Es kam zur Kollision. Die 57-jährige Frau aus Herzogenrath stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Herzogenrath blieb körperlich unverletzt.

Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Unfallspuren vor Ort.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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