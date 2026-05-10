Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.05.2026

Broistedt (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Broistedt, Am Naturbad, 09.05.2026, 18:15 Uhr

Ein 14-jähriger Salzgitteraner befuhr mit seinem E-Scooter einen Verbindungsweg zur Straße "Am Naturbad". Beim Einfahren auf die Straße missachtete der Jugendliche die Vorfahrt eines von links kommenden bevorrechtigten Pkw. Der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 14-Jährige zog sich durch den Unfall vermutlich einen Schlüsselbeinbruch zu und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

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