PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.05.2026

Broistedt (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Broistedt, Am Naturbad, 09.05.2026, 18:15 Uhr

Ein 14-jähriger Salzgitteraner befuhr mit seinem E-Scooter einen Verbindungsweg zur Straße "Am Naturbad". Beim Einfahren auf die Straße missachtete der Jugendliche die Vorfahrt eines von links kommenden bevorrechtigten Pkw. Der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 14-Jährige zog sich durch den Unfall vermutlich einen Schlüsselbeinbruch zu und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Peine
Einsatz- und Streifendienst
Alena Franke
Telefon: 05171/9990
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren