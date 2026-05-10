Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.05.2026

Peine (ots)

Einbruch in Zweifamilienhaus

Vöhrum, Burgkamp, 08.05.2026 um 17:45 Uhr

Ein unbekannter Täter erlangte durch ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu einem Zweifamilienhaus. Durch eine verschlossene Zwischentür im Keller verschaffte sich der Täter gewaltsam weiteren Zutritt zum übrigen Teil des Hauses. Währenddessen erschien ein Bewohner des Hauses vor Ort und bemerkte nach dem Aufschließen der Haustür, dass sich jemand in den Räumlichkeiten des Erdgeschosses aufhalte. Als ein Rollladen aufgezogen wurde, begab sich der Hausbewohner von außen zu der entsprechenden Gebäudeseite. Dort sprang kurz darauf ein Täter aus dem Fenster. Dieser flüchtete fußläufig Richtung Klappenweg. Der Täter wurde als 1,80 m groß, mit blonden Haaren und einem 10 - 12-Tage-Bart beschrieben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug und mutmaßlich Turnschuhe. Zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden. Hinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

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