Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 12.05.2026: Unfall auf regennasser Straße

Peine (ots)

Am 11.05.2026 gegen 14:00 Uhr kam eine Autofahrerin ins Schleudern und kollidierte mit einem Wagen aus dem Gegenverkehr. Die 49-Jährige war mit einem VW auf der L321 zwischen Wendeburg und Harvesse unterwegs. Auf regennasser Straße verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Im Verlauf einer Kurve stieß sie dann mit dem Dacia eines 65-jährigen Mannes zusammen, der in Gegenverkehr unterwegs war. Die Beteiligten blieben unverletzt, aber beide Autos sind schwer beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden.

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