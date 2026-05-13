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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.05.2026: Tankstelleneinbruch in Vechelde

Peine (ots)

In der Nacht zum 13.05.2026 ist in eine Tankstelle in der Hildesheimer Straße in Vechelde eingebrochen worden. Nach ersten Ermittlungen ist gegen 02:00 Uhr die Glasfront des Verkaufsraums eingeworfen worden. Anschließend betraten mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Täter die Tankstelle und entwendeten Verkaufswaren. Anschließend flohen die Personen mit einem Auto. Die Polizei in Peine nimmt Hinweise und Beobachtungen von Zeugen unter 05171 999-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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