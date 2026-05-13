POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.05.2026: Tankstelleneinbruch in Vechelde

Peine (ots) - Am 11.05.2026 gegen 14:00 Uhr kam eine Autofahrerin ins Schleudern und kollidierte mit einem Wagen aus dem Gegenverkehr. Die 49-Jährige war mit einem VW auf der L321 zwischen Wendeburg und Harvesse unterwegs. Auf regennasser Straße verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Im Verlauf einer Kurve stieß sie dann mit dem Dacia ...

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