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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 12.05.2026, gegen 23:30 Uhr

Durch einen 21-jährigen Täter wurde auf bisher unbekannte Weise eine Schublade in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die erst eintreffenden Polizeibeamten, noch vor einer Ausbreitung, gelöscht werden.

Eine Nachkontrolle, sowie Belüftung der Räumlichkeiten, erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren, dreistelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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