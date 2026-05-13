POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.05.2026
Wolfenbüttel (ots)
Sachbeschädigung durch Feuer
Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 12.05.2026, gegen 23:30 Uhr
Durch einen 21-jährigen Täter wurde auf bisher unbekannte Weise eine Schublade in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die erst eintreffenden Polizeibeamten, noch vor einer Ausbreitung, gelöscht werden.
Eine Nachkontrolle, sowie Belüftung der Räumlichkeiten, erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel.
Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren, dreistelligen Betrag geschätzt.
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