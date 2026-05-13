Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten/Lottstetten: Verkehrsvergehen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, soll es gegen 14 Uhr zu einem Ereignis im Straßenverkehr gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll ein Renault Kangoo von einem Parkplatz in die B27 eingefahren sein und haben dabei einen VW Golf, der aus Richtung Lottstetten kam, übersehen. Der 20-jährige VW- Fahrer musste ausweichen und beschädigte sich im Grünstreifen sein Auto. Im Anschluss soll er den 76 Jahre alten Renault-Fahrer verfolgt, überholt und ausgebremst haben. In Baltersweil wurden beide Fahrer angetroffen und der Sachverhalt wurde durch die Polizei aufgenommen. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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