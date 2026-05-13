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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 in der Nähe der Abzweigung in die Straße Am Liederbach. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Skoda einem Renault aufgefahren sein. Der bislang unbekannte Skoda-Fahrer setzte mit seinem Auto zurück und verlies die Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte das stark beschädigte Auto in der Eschbacher Str. festgestellt werden. Der Sachschaden an beiden Autos wurde auf mindestens 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des geflüchteten Skodas machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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