Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festnahme eines wegen Totschlags verurteilten Mann am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Vergangenes Wochenende haben Beamte der Bundespolizei einen 53- jährigen wegen Totschlags verurteilen Mann festgenommen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina stellten die Beamten fest, dass gegen den kosovarischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Totschlags vorliegt. Der Verurteilte hat von einer durch Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 04.02.1999 verhängten Freiheitsstrafe von 12 Jahren noch eine Restfreiheitsstrafe von 2127 Tagen zu verbüßen. Der Verurteilte wurde nach Verbüßung eines Teils der Strafe im Jahr 2004 abgeschoben, nun erfolgte die Wiedereinreise und die Verhaftung durch die Bundespolizei. Der Verurteilte wurde noch am selben Tag in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart- Stammheim eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell