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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Kenzingen, L113
Einmündung K5139 (Austraße), Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwoch, 13.05.2026, gg. 07:30 Uhr, befuhr eine 16jährige Rollerfahrerin mit Sozius die L113 (Austraße) in Richtung Malterdingen und will nach rechts auf die K5139 (Kirnhalde) einbiegen. Beim Abbiegevorgang soll ihr ein unbekannter, möglicherweise weißer Kleinbus, auf ihrem Fahrstreifen entgegengekommen sein.

Die Rollerfahrerin erschrak dadurch und stürzte in der Folge. Die Fahrerin und ihr Sozius verletzten sich durch den Sturz leicht. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die verunfallten Personen und den Unfall zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben über den Unfallhergang oder das flüchtige Fahrzeug machen können.

Polizeirevier Emmendingen, 07641-5820.

mw/ps

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761/882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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