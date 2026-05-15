Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/Wutöschingen: Gefährliche Überholmanöver- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, in der Zeit von 13:10 Uhr bis 14:10 Uhr soll ein hellblauer Honda mit Schweizer Kontrollschild aus dem Kanton Solothurn auf der B314 von Stühlingen-Grimmelshofen bis Lauchringen und auf der A98 bis zur Anschlussstelle Tiengen-West mehrfach extrem gefährlich, zum Teil im Überholverbot und bei doppeldurchgezogener Linie überholt haben. Dabei wurde mindestens ein Autofahrer gefährdet. Der 46 Jahre alte Fahrer konnte nach dem Bürgerwaldtunnel einer Kontrolle unterzogen werden. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die durch die Fahrweise des blauen Hondas mit SO - Kontrollschild womöglich gefährdet wurden oder sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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