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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Zweiradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, verunfallte gegen 11:30 Uhr ein 57- jähriger Zweiradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er ohne Fremdverschulden in der Eisenbahnstraße in Stühlingen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Dabei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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