POL-FR: Breitnau, B31: Fahrzeuge frontal zusammengestoßen
Freiburg (ots)
Am Mittwochabend, 13.05.2026, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. In einer Kurve auf Höhe des Parkplatzes "Teufelsschwänzli" verlor der Autofahrer mutmaßlich aufgrund Fahrbahnnässe und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Diese wurde beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
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