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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen Pkw und Transporter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 13.05.2026, gegen 10.20 Uhr, stießen im Verbindungsweg zwischen Wölblinstraße und Blumenweg ein Pkw und Transporter zusammen. Eine 91-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Wölblinstraße und bog nach rechts in Richtung Blumenweg ein. Ihr entgegen kam ein 43-jähriger Fahrer eines Transporters, welcher beim Erkennen der entgegenkommenden 91-Jährigen sofort anhielt. Aus hier noch nicht gänzlich geklärten Gründen bremste die 91-Jährige nicht und fuhr frontal gegen den stehenden Transporter. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 91-Jährigen abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Holzzaun. Es sei niemand verletzt worden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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