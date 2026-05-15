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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach und Inzlingen: Unfälle wegen Aquaplaning auf Autobahn A 98

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, kam es auf der Autobahn A 98 zu zwei Verkehrsunfällen wegen mutmaßlichen Aquaplanings.

Kurz vor 09.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte mit seinem Pkw ins Schleudern kam. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit der rechten Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden, als er in Höhe des Waidhofes bei Regen und nasser Fahrbahn mit seinem Pkw ins Schleudern kam. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw zunächst mit der linken Schutzplanke. Der Pkw wurde abgewiesen, kollidierte dann mit der rechten Schutzplanke und wurde abermals abgewiesen, um abschließend wieder mit der linken Schutzplanke zu kollidieren, wo der Pkw zum Stillstand kam. Zwei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die gesamte Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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