Polizei Wuppertal

POL-W: W Jovanka M. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Wuppertal (ots)

Seit gestern Abend (05.05.2026) wird die 86-jährige Jovanka M. vermisst. Zuletzt wurde sie im Krankenhaus St. Petrus gegen 19:30 Uhr gesehen. Die Seniorin ist circa 1,65 m groß und von schlanker Statur. Sie trägt graues, schulterlanges Haar. Zuletzt war sie mit einem mehrfarbigen Pullover (sieht Bild) und einer grausilbernen Steppjacke bekleidet. Dazu trug sie eine marineblaue Hose und weiße Schuhe. Jovanka M. ist dement und möglicherweise räumlich und zeitlich nicht orientiert. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer zu melden.

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