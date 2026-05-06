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POL-W: W Jovanka M. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-W: W Jovanka M. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Wuppertal (ots)

Seit gestern Abend (05.05.2026) wird die 86-jährige Jovanka M. 
vermisst. Zuletzt wurde sie im Krankenhaus St. Petrus gegen 19:30 Uhr
gesehen. 

Die Seniorin ist circa 1,65 m groß und von schlanker Statur. Sie 
trägt graues, schulterlanges Haar. Zuletzt war sie mit einem 
mehrfarbigen Pullover (sieht Bild) und einer grausilbernen Steppjacke
bekleidet. Dazu trug sie eine marineblaue Hose und weiße Schuhe. 

Jovanka M. ist dement und möglicherweise räumlich und zeitlich nicht 
orientiert. 

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 
oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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