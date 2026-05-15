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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Hauptstraße - hoher Sachschaden - weitere Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr, wurde das Fahrzeugheck eines geparkten schwarzen Audis von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt.

Der Audi stand in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 24. Nach Sachlage parkte ein hinter dem Audi stehenden Fahrzeug vorwärts aus und kollidierte mit dem Heck des Audis. Der Unbekannte sei dann in Richtung Kreisverkehr weitergefahren und in Richtung Bahnhof abgebogen. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen kleineren, silberfarbenen SUV mit Lörracher-Kennzeichen handeln. Ein zwischen 40 und 50 Jahre alter Mann mit hellen Haaren und Geheimratsecken soll gefahren sein. Der Mann trug eine Brille.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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