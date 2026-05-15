Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Friedenstraße in Fahrnau - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits letzte Woche, in dem Zeitraum zwischen Freitag, 08.05.2026, 17.00 Uhr bis Samstag, 09.05.2026, 06.30 Uhr, wurde ein in der Friedenstraße, in Höhe der Hausnummer 3, geparkter VW Golf von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es wird vermutet, dass beim Wenden in der Friedenstraße die hintere linke Fahrzeugtür des Golfs beschädigt wurde.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in der Friedenstraße dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

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