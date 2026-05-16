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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Unbekannte überfallen Mann in Obdachlosenunterkunft und verletzten ihn schwer

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen, 16.05.2026, einen 64-jährigen Mann in einer Obdachlosenunterkunft in der Elsässer Allee in Breisach überfallen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen zwei maskierte männliche Personen gegen 5.45 Uhr gewaltsam in das im Erdgeschoss gelegene Zimmer des Geschädigten ein und griffen den Mann an. Sie entwendeten Bargeld und Wertgegenstände und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Ergebnis. Die Täter sollen Deutsch gesprochen haben und waren offenbar mit Skimasken vermummt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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