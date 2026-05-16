Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, kam es gegen 16.20 Uhr in der Schulstraße, Höhe Hausnummer 2 in Malterdingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde die Alarmanlage des beschädigten Fahrzeugs ausgelöst. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Emmendingen (07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben können.

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