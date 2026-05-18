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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Mit seinem Toyota befuhr am Sonntag, 17.05.2026 gegen 04.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die B317. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve, in Höhe der gegenüberliegenden Bushaltestelle "Brand", nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einem angrenzenden Geh-/ Radweg mit einer Straßenlaterne, welche hierdurch komplett abgeknickt wurde. Anschließend setzte der 38-Jährige seine Fahrt zuerst über das unbefestigte Bankett fort, bevor er zurück auf die Fahrbahn fuhr und sich von der Unfallstelle entfernte. Ein Zeuge meldete den Unfall. Im Rahmen der Fahndung konnte der 38-Jährige schlafend in seinem massiv beschädigten Fahrzeug festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Der Gesamtsachschaden beläuft sich zwischen 15.000 Euro und 17.000 Euro.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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