Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unklarer Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Gestern Nachmittag ereignete sich kurz nach 13 Uhr ein Verkehrsunfall in der Franz-Rotter-Allee. Ein 26-jähriger Cuxhavener fuhr mit seinem PKW auf der Franz-Rotter-Allee. Ein 60-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf Straße fahren. Während der 26-jährige angab, der andere Autofahrer sei ohne zu schauen rückwärts gefahren, gab der 60-jährige an, er habe das Auto des 26-jährigen sehr wohl gesehen. Jedoch sei dieser erst an der Hofeinfahrt vorbeigefahren und dann plötzlich wieder rückwärts gefahren. So sei es zum Zusammenstoß gekommen. Da die aufnehmenden Beamten die unterschiedlichen Aussagen an der Unfallstelle nicht aufklären konnten, wurde der Verkehrsunfall als rechtlich unklar eingestuft und gegen beide Autofahrer ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Schaden wurde auf 5.500 Euro geschätzt.

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