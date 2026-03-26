PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unklarer Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Gestern Nachmittag ereignete sich kurz nach 13 Uhr ein Verkehrsunfall in der Franz-Rotter-Allee. Ein 26-jähriger Cuxhavener fuhr mit seinem PKW auf der Franz-Rotter-Allee. Ein 60-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf Straße fahren. Während der 26-jährige angab, der andere Autofahrer sei ohne zu schauen rückwärts gefahren, gab der 60-jährige an, er habe das Auto des 26-jährigen sehr wohl gesehen. Jedoch sei dieser erst an der Hofeinfahrt vorbeigefahren und dann plötzlich wieder rückwärts gefahren. So sei es zum Zusammenstoß gekommen. Da die aufnehmenden Beamten die unterschiedlichen Aussagen an der Unfallstelle nicht aufklären konnten, wurde der Verkehrsunfall als rechtlich unklar eingestuft und gegen beide Autofahrer ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Schaden wurde auf 5.500 Euro geschätzt.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 10:11

    POL-CUX: Kabeldiebstahl aus Rohbau

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Zeit von Dienstag, 24.03.26, etwa 16 Uhr, bis Mittwoch, 25.03.26, etwa 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter Kabel im Wert von etwa 10.000 Euro von einer Baustelle im Petunienweg entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Rohbau und rissen bereits verbaute Elektrokabel aus dem Bau. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen im Petunienweg aufgefallen sind, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 10:56

    POL-CUX: Keinen Führerschein - aber zu schnell fahren

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Zum wiederholten Mal ist ein 20-jähriger Cuxhavener mit einem PKW bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt und geblitzt worden. Dies allein wäre noch keine Meldung wert, aber der junge Mann hat keinen Führerschein. Das Blitzerfoto hat ihn allerdings eindeutig des Fahrens ohne Fahrerlaubnis überführt. Gegen den 20-jährigen, der noch nie einen Führerschein besessen hat, wurden in ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 10:07

    POL-CUX: zwei Einbrüche in Wohnhäuser

    Cuxhaven (ots) - Einbruch in ein Einfamilienhaus Loxstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein zurzeit leerstehendes Einfamilienhaus in Loxstedt-Lanhausen eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe der Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Haus wurden alle Räume durchsucht, zum Diebesgut kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren