Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Krimilesung im Polizeipräsidium Südosthessen zog 250 Zuschauerinnen und Zuschauer an

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Offenbach (ots)

(mw) Ein außergewöhnlicher Abend für Krimifreunde fand am Mittwoch (6. Mai) im Polizeipräsidium Südosthessen statt: Knapp 250 Besucherinnen und Besucher erlebten eine fesselnde Krimilesung mit den beiden Autoren Thorsten Fiedler und Matthias Fischer.

Unter dem besonderen Rahmen eines fiktiven Tatorts entführten die beiden Autoren die Besucherinnen und Besucher in die Welt spannender Verbrechen, unheimlicher Geheimnisse und nervenaufreibender Ermittlungen. Thorsten Fiedler beleuchtete mit seinem neuesten Krimi die düstere Seite der Fußballwelt, während Matthias Fischer mit seinen packenden Kriminalgeschichten für Spannung sorgte.

Zusätzlich bereicherte die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums den Abend mit informativen Gesprächen rund um Sicherheit - ein spannendes Extra, das das Event über die klassische Lesung hinaus zu einem besonderen Erlebnis machte.

Schon ab 16.30 Uhr hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Grillimbiss, der vom hausinternen Caterer angeboten wurde, zu stärken und erste Gespräche mit den Autoren zu führen. Um 18 Uhr begann dann die zweistündige Lesung mit anschließendem Austausch. Hierbei bot sich die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Krimigeschichten zu blicken.

Die einzigartige Location im modernen Präsidialgebäude am Spessartring in Offenbach verlieh dem Abend eine besondere Atmosphäre: Ein Ort, an dem Spannung, Nervenkitzel und Prävention auf eindrucksvolle Weise zusammenkamen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen bedankt sich bei allen Gästen für den Besuch und freut sich auf weitere Veranstaltungen dieser Art.

Dieser Meldung sind Bilder der Lesung beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 07.05.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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