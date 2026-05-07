Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Prostituierte wohl mit Blüten bezahlt: 21-Jähriger nach Durchsuchung und Sicherstellung von weiterem mutmaßlichen Falschgeld festgenommen

Offenbach (ots)

(lei) Was vor Monaten als diskreter Besuch begann, endete jüngst mit einer Wohnungsdurchsuchung und einer vorläufigen Festnahme: Gegen einen 21-Jährigen aus Offenbach wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Betruges sowie der Geldfälschung ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann im August vergangenen Jahres über das Internet eine Prostituierte zu sich nach Hause bestellt und die Dienstleistung anschließend mit mehreren gefälschten 100-Euro-Scheinen bezahlt haben. Die anfängliche Vermutung, dass nach dem Auftauchen erster Blüten noch weiteres Falschgeld im Umlauf sein könnte, sollte sich bewahrheiten: Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen führten am gestrigen Mittwoch zur Vollstreckung einer richterlich angeordneten Durchsuchung in seiner Wohnung. Dabei fanden Beamte der Kriminalpolizei 56 weitere mutmaßlich gefälschte 100-Euro-Scheine und stellten diese sicher.

Woher die Scheine stammen oder ob der Tatverdächtige diese möglicherweise selbst hergestellt hat, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf eine Polizeiwache gebracht.

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