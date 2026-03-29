Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Parkplatz Ringmarkt

Neuwied (ots)

Die Geschädigte parkte ihren PKW, einen weißen Ford Fiesta, am 27.03.2026 gegen 09:00 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz des Ringmarktes in Neuwied. Als sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an ihrer Beifahrerseite. Vermutlich touchierte der unbekannte und flüchtige Unfallverursacher beim Parkvorgang den PKW der Geschädigten und entfernte sich in der Folge von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen die den Unfall gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher oder das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden.

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