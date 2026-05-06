Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto fuhr gegen zwei geparkte Wagen: Zwei Verletzte und viel Sachschaden; Roller geklaut: Polizei sucht nach Zeugen; Handtasche aus Peugeot gestohlen: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Auto fuhr gegen zwei geparkte Wagen: Zwei Verletzte und viel Sachschaden - Offenbach

(me) Am Mittwochmorgen, um kurz vor 10 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall in den Heusenstammer Weg (80er-Hausnummern) gerufen. Nach den bisherigen Erkenntnissen bog eine Mitsubishi-Lenkerin mit ihrem Wagen von der Fichtestraße in den Heusenstammer Weg ab und kollidierte in der Folge mit zwei dort parkenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin und ihr Beifahrer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Neben den drei Fahrzeugen wurde auch eine Grundstücksmauer in Mitleidenschaft gezogen. Der genaue Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit dem Polizeirevier (069 8098-5100) Kontakt auf.

2. Roller geklaut: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Wegen des Verdachts des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Rollers ermittelt derzeit die Polizei aus Offenbach, nachdem ein Langfinger im Verlauf des Dienstags das in der Marienstraße (40er-Hausnummern) abgestellte Zweirad gestohlen hatte. In der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 23.20 Uhr überwand der Dieb die Lenkradsperre der Piaggio und fuhr mit dem brauen Leichtkraftrad im Wert von circa 2.500 Euro davon. Das Revier im Spessartring nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Mann in Kiosk verletzt: Zeugensuche nach Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Offenbach

(me) Nachdem ein 57 Jahre alter Mann durch einen bislang Unbekannten am Dienstag in einem Kiosk in der Geleitsstraße verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat. Gegen 17.55 Uhr soll der Gesuchte in dem Laden scheinbar mit einem Kettenschloss auf den 57-Jährigen eingeschlagen und diesen hierdurch verletzt haben. Hiernach sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen melden sich bitte über die 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

4. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Mühlheim am Main

(cb) Nachdem Unbekannte einen weißen Fiat Fiorino, welcher auf einem Parkplatz im Südring (10er-Hausnummern) abgestellt war, gestohlen hatten, suchen die Beamten des Fachkommissariats Zeugen der Tat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen schlossen die Täter zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr den Fiat kurz und fuhren davon. Der Wagen mit OF-Kennzeichen konnte im Verlauf des Dienstages in der Otto-Hahn-Straße aufgefunden werden. Der durch die Tat am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird mit rund 300 Euro angegeben. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

5. Sprinter gestohlen: Zeugen gesucht - Rodgau

(cb) Fahrzeugdiebe klauten zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 9 Uhr einen weißen Mercedes-Kastenwagen, der am Fahrbahnrand im Leipziger Ring (180er-Hausnummern) abgestellt war. Wie die Unbekannten die technischen und mechanischen Sicherungen des Sprinters mit OF-Kennzeichen überwanden, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, setzen sich bitte mit der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

6. Handtasche aus Peugeot gestohlen: Hinweise erbeten - Langen

(cb) Unbekannte hatten es am Dienstag auf die Handtasche einer 25-Jährigen abgesehen, welche in einem weißen Peugeot in der Liebigstraße lag. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren 308 mit OF-Kennzeichen gegen 15 Uhr auf einem dortigen Parkplatz ab. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug musste sie feststellen, dass die Täter ihren Wagen auf unbekannte Weise geöffnet und die darin befindliche Handtasche samt Inhalt gestohlen hatten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit den Beamten der Offenbacher Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei einmal mehr:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. - Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen. - Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. - Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

7. Sechs Container aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen - Langen

(fg) Insgesamt sechs Container haben Unbekannte zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Marie-Curie-Straße aufgebrochen und anschließend diverses Werkzeug sowie Baugeräte mitgenommen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Die Diebe dürften ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute genutzt haben. Zeugen gibt es bislang keine. Daher werden Hinweisgeber gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

8. Zeugensuche: Schaden von 3.000 Euro an weißem Mercedes angerichtet - Mainhausen

(me) Im Verlauf des Dienstags kam es auf der Seligenstädter Straße (10er-Hausnummern) zu einem Verkehrsunfall und einer anschließenden Flucht des Verursachers, weshalb die Polizei aus Seligenstadt nun nach Zeugen sucht. Die Kollision zwischen dem Unbekannten und dem am Fahrbahnrand geparkten weißen Mercedes habe zwischen 9 Uhr und 12 Uhr stattgefunden. Durch den Zusammenstoß entstand an der C-Klasse ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegengenommen.

Offenbach, 06.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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