Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ohne Helm gestürzt: Rollerfahrer schwer verletzt

Dreieich (ots)

(lei) In der Nacht zu Donnerstag hat sich ein 41 Jahre alter Motorrollerfahrer infolge eines Verkehrsunfalls schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen gegen 1.20 Uhr in der Darmstädter Straße unterwegs, als er auf Höhe einer abknickenden Vorfahrtstraße offenbar den Kurvenverlauf falsch einschätzte und mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Er stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Einen Helm trug er nicht. Da der 41-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol sowie weiterer Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Darüber hinaus besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Kraftrad war demnach nicht versichert, zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

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