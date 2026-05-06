Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei führte Kontrollen durch: Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr - zehn Blutentnahmen durchgeführt

Südosthessen (ots)

(fg) Drogenerkennung im Straßenverkehr ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der täglichen Streifentätigkeit. Aus diesem Grund führen erfahrene Beamtinnen und Beamte, die speziell in der Drogenerkennung im Straßenverkehr ausgebildet sind und über umfassendes Wissen verfügen, regelmäßig auch theoretische Schulungen für Kolleginnen und Kollegen durch. Anschließend geht es dann an die praktische Umsetzung, weshalb am Dienstag zwischen 13 Uhr und 21 Uhr insgesamt drei Kontrollstellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums eingerichtet wurden. So standen die Ordnungshüter unter anderem an der Bundesstraße 448 in Offenbach und im Bereich der Philippsruher Allee in Hanau.

Ziel derart geplanter Einsatzmaßnahmen ist es stets, theoretisch erlerntes Wissen der Teilnehmenden zu festigen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen den Einfluss von berauschenden Mitteln am Steuer vorzugehen. Im Zuge der Kontrollen konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden. So mussten insgesamt zehn Personen Blutproben abgeben; sie stehen im Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel mit Kraftfahrzeugen unterwegs gewesen zu sein. In sechs Fällen schlug der Vortest positiv auf THC und in jeweils einem Fall auf Kokain sowie Amphetamin an. Bei den beiden anderen Verdachtsfällen war eine eindeutige Zuordnung nicht abschließend möglich. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ein Verkehrsteilnehmer war zudem ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, ein weiterer ohne entsprechende Pflichtversicherung. Ein erfahrener Beamter der Urkundenprüfstelle war vor Ort und nahm Dokumente genauer unter die Lupe. In zwei Fällen bestand nach eingehender Prüfung der Verdacht der Urkundenfälschung.

Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Der Konsum von Rauschmitteln und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer. Die Durchführung dieser und ähnlicher Kontrollen bleibt daher ein zentrales Anliegen der Polizei, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Offenbach, 06.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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