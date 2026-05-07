Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Diebstahl von mehreren Reifensätzen; Zeugen gesucht: Unbekannter machte sich an Firmenfahrzeug zu schaffen; Scheibe eingeschlagen und mit Zigaretten geflüchtet und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kontrollen im Stadtgebiet: Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet - Hanau

(me) Im Rahmen des neunten länderübergreifenden Sicherheitstags führten die Beamten des Hanauer Polizeireviers am Mittwochabend Kontrollen im Stadtgebiet durch. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr richteten die Gesetzeshüter ihr Augenmerk unter anderem auf die im letzten Jahr eingerichtete Waffenverbotszone. In diesem Zusammenhang leiteten sie fünf Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Unter anderem führte eine Person widerrechtlich einen Teleskopschlagstock mit sich.

Gegen 18 Uhr wurden die Ordnungshüter auf zwei Personen in der Straße "Französische Allee" aufmerksam und wollten diese einer Überprüfung unterziehen. Bei Erblicken der Streife ergriff das Duo jedoch die Flucht. Nach einer kurzen Nacheile konnte einer der beiden, ein 20-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis, gestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten mehrere Gefäße mit einer weißen pulvrigen Substanz, sowie eine größere Menge an Bargeld auf. Aufgrund der Umstände wird nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel gegen den Heranwachsenden ermittelt. Dieser musste die Polizei nach seiner vorläufigen Festnahme mit auf das Revier begleiten. Auch seine Wohnung wurde im Zuge des Ermittlungsverfahrens durchsucht.

2. Zeugensuche nach Diebstahl von mehreren Reifensätzen - Hanau

(fg) Unbekannte Täter entwendeten rund 15 Reifensätze von einem Autohändler-Gelände in der Martin-Luther-King-Straße (Hausnummern im Zehnerbereich). Die Tat wurde am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände, indem sie zunächst den Stacheldraht am Zaun entfernten. Anschließend kletterten sie über den Zaun, lösten ein Zaunelement und brachen das Schloss eines abgestellten Überseecontainers auf. Die entwendeten Reifensätze transportierten die Täter durch den geöffneten Zaun vom Gelände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Womöglich nutzten sie ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Diebstahl machen können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht von E-Scooter-Fahrer - Hanau

(me) Am Mittwochmorgen kam es auf der Friedrich-Engels-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines E-Scooters, dessen Sozius und einem Auto. Da die beiden Personen auf dem E-Scooter nach der Kollision flüchteten, ermitteln die Beamten aus Hanau nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Gegen 7.30 Uhr sollen die beiden Jugendlichen mit dem Elektrokleinstfahrzeug von der Lamboystraße in die Friedrich-Engels-Straße eingebogen sein. hierbei verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung über die dortige Rechtsabbiegerspur gefahren und dabei mit einem weißen VW UP kollidiert sein. An dem Kleinwagen mit MKK-Kennzeichenschildern entstand hierdurch ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro. Im Anschluss an den Zusammenstoß rappelten sich die beiden Teenager auf und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Zu den beiden liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor: Fahrer:

- circa 14 Jahre alt - hatte dunkle kurze Locken - trug ein weißes T-Shirt und eine weitgeschnittene Hose

Mitfahrerin:

- etwa gleichalt - hatte lange hellbraune Haare - trug eine hellbraune Jacke, einen Rucksack

Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit dem Polizeirevier unter der 06181 100-123 in Verbindung.

4. Scheibe eingeschlagen und mit Zigaretten geflüchtet: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Ein Fiat Ducato geriet zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8.15 Uhr, in der Hermann-Ehlers-Straße ins Visier unbekannter Täter. Das weiße Auto war am Fahrbahnrand vor einem dortigen Kinderspielplatz geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter gewaltsam eine Seitenscheibe ein und öffneten den Fiat. Anschließend beabsichtigen sie das Fahrzeug "kurzzuschließen". Offensichtlich wurden die Unbekannten während der Tatausführung gestört und flüchteten letztlich mit zwei Päckchen Zigaretten. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Zeugen gesucht: Unbekannter machte sich an Firmenfahrzeug zu schaffen - Hanau

(cb) Ein etwa 1,80 Meter großer, komplett dunkel gekleideter Unbekannter, der ein schwarzes Basecap aufhatte und sich die Kapuze ins Gesicht gezogen hatte, soll sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Firmenfahrzeug zu schaffen gemacht haben. Kurz nach 2 Uhr versuchte der Täter, welcher ein Fahrrad mit Anhänger mit sich führte, die Schiebetür des weißen Mercedes-Sprinters aufzuhebeln. Dieser war am Fahrbahnrand der Brüder-Grimm-Straße (30er-Hausnummern) abgestellt. Nachdem dies jedoch misslang, flüchtete er durch eine Unterführung in Richtung Main. Am Sprinter mit HU-Kennzeichen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit der Kripo in Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

6. Mehrere Fenster und eine Tür in Mitleidenschaft gezogen: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Ronneburg

(me) Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Donnerstag (30. April), 15 Uhr und Montag (4. Mai), 8 Uhr, mehrere Fenster und den gläsernen Teil einer Tür an einer Schule im Tannenweg und richteten so einen Schaden von mindestens 5.000 Euro an. Die Beamten aus Langenselbold haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen wenden sich bitte über die 06183 91155-0 an die Polizeistation.

Offenbach, 07.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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