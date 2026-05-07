Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geschwindigkeitskontrolle am Ausbauende der B448; Nach Verkehrsunfallflucht: Suche nach E-Scooter-Fahrerin; Über die Terrassentür eingestiegen und Uhren gestohlen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Geschwindigkeitskontrolle am Ausbauende der B448 - Offenbach

(fg) Am Mittwoch führten Beamtinnen und Beamten des Sachgebiets Verkehrsüberwachung / Verkehrselektronik gemeinsam mit Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern im Rahmen einer Ausbildungskontrolle eine Geschwindigkeitsmessung am Ausbauende der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Offenbach durch. Die Maßnahme fand zwischen 10 Uhr und 15 Uhr statt und erfolgte zugleich im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstags zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h wurden insgesamt 2.747 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte 93 Geschwindigkeitsverstöße fest. 61 Fahrzeugführerinnen und -führer wurden einer Fahrzeug- und auch Personenkontrolle unterzogen, weitere 28 Fahrzeuge wurden ebenfalls überprüft. Sieben Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Besonders hervorzuheben ist ein BMW X1, der mit 144 km/h gemessen wurde. Der Fahrerin aus Hanau drohen ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus wurde ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain unterwegs war. Er wurde zur Wache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Ein weiteres Fahrzeug wurde stillgelegt, da die Betriebserlaubnis erloschen war. Eine Person war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei weist darauf hin, dass weitere Kontrollmaßnahmen folgen werden.

2. Nach Verkehrsunfallflucht: Suche nach E-Scooter-Fahrerin - Dietzenbach

(me) Auf einem Fahrradstreifen im Bereich der Offenbacher Straße / Gartenstraße kam es am Mittwochmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und der Nutzerin eines E-Scooters. Offenbar wollte die etwa 30 Jahre alte Dame, die von kräftiger Statur war, den Biker überholen und stieß dabei gegen diesen. Durch den Stoß stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Scheinbar unbeeindruckt fuhr die langhaarige Frau, die ein gelbes Oberteil und eine grün-blaue Hose getragen haben soll, in unbekannte Richtung davon. Zeugen des Unfalls, der sich gegen 13.15 Uhr zutrug, nehmen bitte mit den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 069 8098-5699 Kontakt auf.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht - Dietzenbach

(fg) Auf rund 3.500 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Mittwochvormittag im Rahmen einer Unfallflucht an einem geparkten VW Tiguan entstand. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Königsteiner Allee (60er-Hausnummern) vermutlich bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang. Der Tiguan weist nun diverse Schäden an der Fahrzeugfront auf. Am VW wurde ein Zettel hinterlassen; die niedergeschriebene Rufnummer ist jedoch nicht vergeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

4. Unbekannte versuchten Ducato zu stehlen - Mühlheim am Main

(cb) Unbekannte schlugen erst die Beifahrerscheibe eines Fiat Ducatos ein und versuchten dann diesen kurzzuschließen, was jedoch misslang. Der weiße Kastenwagen war am Fahrbahnrand der Benzstraße, hier in Höhe eines Autohauses, abgestellt. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen die Langfinger einen Werkzeugkoffer sowie verschiedene Werkzeuge im Wert von ungefähr 100 Euro mit auf ihre Flucht. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, (24. April) 19 Uhr und Mittwoch, (6. Mai) 12 Uhr. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet: Wer hat etwas beobachtet? - Rodgau

(me) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Wilhelm-Leuschner-Straße Kleintransporter aufgebrochen und aus diesen Werkzeuge entwendet. Bislang nahmen die Beamten aus Heusenstamm zwei Anzeigen in diesem Zusammenhang auf. Neben einem Mercedes-Benz mit GR-Kennzeichenschildern hatten es die Langfinger auch auf den Inhalt eines VW-Transporters mit OF-Kennzeichenschildern abgesehen. In beiden Fällen schnitten die Gauner ein Loch in die Seitenwand des Wagens, öffneten diesen so und stahlen im Anschluss daran die in den Fahrzeugen gelagerten Werkzeuge. Hierbei handelt es sich unter anderem um Bohrmaschinen sowie Akkuschrauber und deren dazugehörige Ladegeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und bittet um Hinweise. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach unter der 069 8098-1234.

6. Über die Terrassentür eingestiegen und Uhren gestohlen - Egelsbach

(cb) Über die eingeschlagene Terrassentür gelangten Einbrecher am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße (70er-Hausnummern). Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen, bevor sie mit mehreren Armbanduhren im Gesamtwert von knapp 6.000 Euro flüchteten. Der Einbruch ereignete sich zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach.

Offenbach, 07.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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