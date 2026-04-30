Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ungewöhnliche Fundsache: Sarg trieb auf Main

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Mühlheim am Main (ots)

(me) Wem gehört der Sarg und wie kam er auf den Main? Diese Fragen stellen sich aktuell die Ordnungshüter aus Mühlheim. Am Mittwochabend, um kurz vor 20 Uhr, wurde die Polizei über den ungewöhnlichen Gegenstand am Ufer des Mains im Bereich der Steinheimer Brücke informiert. Nachdem der Sarg, der keinen Inhalt hatte, mithilfe der Feuerwehr geborgen worden war, wurde dieser zur Polizei transportiert. Die Besitzerin beziehungsweise der Besitzer werden nun gesucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte über die Telefonnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: Privat/Polizeipräsidium Südosthessen).

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