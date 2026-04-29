POL-OF: Bundesstraße 276 nach Verkehrsunfall derzeit vollgesperrt
Birstein / Brachttal (ots)
(me) Derzeit ist die Bundesstraße 276 zwischen Birstein und Brachttal nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen vollgesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem mutmaßlichen Frontalzusammenstoß mehrere Personen verletzt. Genauere Angaben zum Zustand der Verletzten und zur Höhe des Sachschadens können im Moment noch nicht gemacht werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Schlüchtern unter der 06661 9610-0.
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