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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bundesstraße 276 nach Verkehrsunfall derzeit vollgesperrt

Birstein / Brachttal (ots)

(me) Derzeit ist die Bundesstraße 276 zwischen Birstein und Brachttal nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen vollgesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem mutmaßlichen Frontalzusammenstoß mehrere Personen verletzt. Genauere Angaben zum Zustand der Verletzten und zur Höhe des Sachschadens können im Moment noch nicht gemacht werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Schlüchtern unter der 06661 9610-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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