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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offene Bürgersprechstunde mit dem Schutzmann vor Ort

POL-OF: Offene Bürgersprechstunde mit dem Schutzmann vor Ort
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Birstein / Sinntal (ots)

(me) Polizeioberkommissar Thomas Walther, Schutzmann vor Ort der Polizeistation in Schlüchtern, bietet im Mai jeweils eine offene Bürgersprechstunde in der Gemeinde Birstein und der Gemeinde Sinntal an.

Einen Termin benötigen Bürgerinnen und Bürger hierfür nicht.

1. Termin

Wann: 4. Mai, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr

Wo: Carl-Lomb-Straße 1, 63633 Birstein

2. Termin

Wann: 6. Mai, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr

Wo: Am Rathaus 11, 36391 Sinntal-Sterbfritz

Thomas Walther freut sich schon auf die vielen konstruktiven Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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