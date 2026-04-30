Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offene Bürgersprechstunde mit dem Schutzmann vor Ort

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Birstein / Sinntal (ots)

(me) Polizeioberkommissar Thomas Walther, Schutzmann vor Ort der Polizeistation in Schlüchtern, bietet im Mai jeweils eine offene Bürgersprechstunde in der Gemeinde Birstein und der Gemeinde Sinntal an.

Einen Termin benötigen Bürgerinnen und Bürger hierfür nicht.

1. Termin

Wann: 4. Mai, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr

Wo: Carl-Lomb-Straße 1, 63633 Birstein

2. Termin

Wann: 6. Mai, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr

Wo: Am Rathaus 11, 36391 Sinntal-Sterbfritz

Thomas Walther freut sich schon auf die vielen konstruktiven Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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