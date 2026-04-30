POL-OF: Offene Bürgersprechstunde mit dem Schutzmann vor Ort
Birstein / Sinntal (ots)
(me) Polizeioberkommissar Thomas Walther, Schutzmann vor Ort der Polizeistation in Schlüchtern, bietet im Mai jeweils eine offene Bürgersprechstunde in der Gemeinde Birstein und der Gemeinde Sinntal an.
Einen Termin benötigen Bürgerinnen und Bürger hierfür nicht.
1. Termin
Wann: 4. Mai, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr
Wo: Carl-Lomb-Straße 1, 63633 Birstein
2. Termin
Wann: 6. Mai, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr
Wo: Am Rathaus 11, 36391 Sinntal-Sterbfritz
Thomas Walther freut sich schon auf die vielen konstruktiven Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).
Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth
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