Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahndungserfolg nach räuberischem Diebstahl in Drogeriemarkt; Wer hat den Audi zerkratzt? ; Zeugensuche nach Dieseldiebstahl auf Mainspielplatz und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer hat den Audi zerkratzt? - Hanau

(cb) Wer hat den Audi zerkratzt und dadurch einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht? Das fragen sich die Beamten des Polizeireviers in Hanau und suchen Zeugen der Tat. Der A3 war am Dienstag, zwischen 15.45 Uhr und 18.45 Uhr, am Fahrbahnrand der Brown-Boveri-Straße (20er-Hausnummern) abgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nutzte der Täter einen spitzen Gegenstand und zerkratzte den Wagen mit HU-Kennzeichen auf der Beifahrerseite. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 bei den Ermittlern.

2. Zeugensuche nach Dieseldiebstahl auf Mainspielplatz - Maintal

(fg) Im Stadtteil Dörnigheim haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag rund 230 Liter Diesel aus einem in der Mühlheimer Straße abgestellten Bagger gestohlen. Die Täter hatten sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände des Mainspielplatzes verschafft und anschließend den Dieselverschluss des Gefährts geöffnet. Mit dem abgezapften Kraftstoff machten sich die Täter letztlich davon. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Hinweise erbeten: Umhängetasche aus Auto geklaut - Maintal

(cb) Eine bis dato unbekannte Frau machte am Dienstagnachmittag den Besitzer eines Wagens darauf aufmerksam, dass das Ventil an einem Vorderreifen aufgedreht ist. In der Folge wechselte der 52 Jahre alte Fahrzeugbesitzer gegen 16 Uhr den Reifen seines Autos, welches auf einem Parkplatz im Dörnigheimer Weg (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Während des Reifenwechsels nutzte die Täterin einen Moment der Ablenkung, nahm die schwarze Leder-Umhängetasche samt Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06181 100-123 Zeugenhinweise entgegen.

4. Fahndungserfolg nach räuberischem Diebstahl in Drogeriemarkt - Gelnhausen

(lei) Nach einem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Freigerichter Straße haben Ermittler den zunächst unbekannten Tatverdächtigen aus der Anonymität geholt. Gegen 13.30 Uhr soll der Mann mehrere Artikel in die Taschen seiner Jacke gesteckt haben. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Vorfall und stellte sich in den Ausgangsbereich, als der Tatverdächtige den Markt verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie ihn auf den Diebstahl ansprach, habe der Mann sie wortlos gegen die Schiebetür gestoßen, ehe er flüchtete. Eine bislang unbekannte Zeugin sah, wie der Flüchtige auf dem Parkplatz in einen schwarzen VW Taigo mit Münchener Kennzeichen einstieg und davonfuhr. Der Mann wurde zunächst wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, Glatze, bekleidet mit blauer Jeans, weißem Hemd, ärmelloser orangener Daunenjacke und beigen Schuhen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen werteten die Beamten Videoaufzeichnungen aus dem Drogeriemarkt aus. Anhand derer konnte der Tatverdächtige inzwischen identifiziert werden. Es soll sich um einen 36-Jährigen handeln, nach dem weiterhin gefahndet wird. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen. Auch die unbekannte Zeugin ist aufgerufen, sich bei den Beamten zu melden.

5. Mülltonne in Brand: Kriminalpolizei bittet um Hinweise - Steinau an der Straße

(cb) In der Brüder-Grimm-Straße (80er-Hausnummern) brannte am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, eine Papiermülltonne vor einem dortigen Mehrfamilienwohnhauses. Unbekannte hatten zuvor die Mülltonne in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde die Tonne vollständig zerstört, wodurch ein Sachschaden von etwa 170 Euro entstand. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 123 bei der Kripo in Hanau.

Offenbach, 29.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell