Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs: diverse Verstöße geahndet; Motorräder aus Tiefgarage gestohlen: Wer kann Hinweise geben?; Fahrraddiebstahl: Wer hat was gesehen? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs: diverse Verstöße geahndet - Autobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen

(fg) Am Dienstag fand in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen an der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln eine behördenübergreifende Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs statt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen überprüften die Beamtinnen und Beamten insgesamt 36 Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen, drei Lkw unter 3,5 Tonnen, einen Kraftomnibus sowie vier Autos. Dabei wurden insgesamt 82 Personen kontrolliert. Festgestellte Verstöße:

- eine Geschwindigkeitsüberschreitung - ein Verstoß gegen die Ladungssicherung - ein abfallrechtlicher Verstoß - acht Verstöße gegen geltende Sozialvorschriften - 17 zollrechtliche Steuerverstöße - drei Verstöße nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

Im Zuge der festgestellten Verstöße wurden insgesamt drei Verwarnungen ausgesprochen, die sich auf eine Gesamtsumme von 165 Euro beliefen. Darüber hinaus wurden in acht Fällen Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von rund 11.400 Euro erhoben.

Zudem fertigten die Verkehrsspezialisten in mehreren Fällen Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erstellten entsprechende Kontrollberichte. Aufgrund der festgestellten zollrechtlichen Verstöße wurden darüber hinaus diverse Verfahren eingeleitet. In einem Fall musste einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt werden, da erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung festgestellt wurden.

Die Kontrollmaßnahmen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im gewerblichen Personen- und Güterverkehr.

2. Motorräder aus Tiefgarage gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(me) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Langfinger zwei Motorräder aus einer Tiefgarage in den einstelligen Hausnummern der Leibnizstraße. Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr gelang es den Dieben die Sicherungen der beiden Bikes, bei denen es sich unter anderem um eine schwarz-weiße Honda mit OF-Kennzeichenschildern handelte, zu überwinden und mit diesen zu flüchten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen melden sich bitte über die Kripohotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern aus Offenbach.

3. Zeugensuche nach Verdacht des versuchtem Rollerdiebstahls, der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung - Offenbach

(me) Drei Teenager sollen am Dienstagnachmittag im Begriff gewesen sein, einen Roller zu stehlen und wurden hierbei durch zwei Passanten gestört - in der Folge kam es offenbar zur Verwirklichung weiterer Straftatbestände. Kurz vor 17 Uhr wurden die Zeugen auf das Trio aufmerksam, als sich dieses an einem Zweirad in der Brandenburgerstraße (einstellige Hausnummern) zu schaffen machte. Auf Ansprache ließen diese das Kleinkraftrad zurück und ergriffen die Flucht. Da die beiden Männer den Dreien nachliefen, soll einer der Diebe einen Helm nach seinem 35 Jahre alten Verfolger geworfen und diesen hierdurch im Gesicht verletzt haben. Auch ein schwarzer, schusswaffenähnlicher Gegenstand sei gezeigt und dazu passende Drohungen ausgesprochen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, des Verdachts der Bedrohung und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht mit folgenden Personenbeschreibungen nach den Tätern:

Täter 1:

- etwa 13 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß - hatte dunkelblonde sowie mittellange Haare - trug eine blaue Trainingsjacke und eine schwarze Hose

Täter 2:

- zwischen 14 und 16 Jahre alt und etwa 1,78 Meter groß, - hatte schwarze sowie kurze Haare - schwarz gekleidet

Täter 3:

- zwischen 14 und 16 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß - trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack

Das Trio sei im Anschluss an die Auseinandersetzung in einen Bus gestiegen. Zeugen des Geschehens melden sich bitte über die 069 8098-5100 auf dem Polizeirevier.

4. Fahrzeugdiebstahl: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Toyota mit OF-Kennzeichen geklaut. Den weißen Corolla parkten die Fahrzeugeigentümer am Montag, gegen 21.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Buchhügelallee (60er-Hausnummern). Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, mussten sie feststellen, dass Unbekannte ihren weißen Wagen gestohlen hatten. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden

5. Fahrraddiebstahl: Wer hat was gesehen? - Offenbach

(cb) In der Nacht zu Dienstag klaute ein Unbekannter ein Pedelec, welches in einem Vorgarten in der Straße "Am Entensee" (50er-Hausnummern) angeschlossen war. Hierbei verursachte der Täter scheinbar so viel Lärm, dass Anwohner aufwachten, den Fahrraddiebstahl bemerkten und die Polizei informierten. Beim Eintreffen der Ordnungshüter stellten diese fest, dass der Langfinger das Faltschloss des grauen Bikes der Marke "Cube" gewaltsam geöffnet hatte und mit dem Rad davongefahren war. Von dem Rad im Wert von circa 3.600 Euro fehlt seitdem jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

6. Einbruch in Sportsbar: Spielautomaten aufgebrochen und Geld entwendet - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 23.30 Uhr und Dienstagmorgen, 9.20 Uhr, in einen Nebenraum einer Sportsbar in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" (einstellige Hausnummern) eingedrungen und haben dort zwei Spielautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst über ein aufgehebeltes Fenster Zugang in das Gebäude, begaben sich anschließend in den dortigen Nebenraum der Gaststätte und hebelten die beiden Spielautomaten auf. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher mit Bargeld aus den Automaten über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Ermittlungen zufolge hatten die Täter zuvor an der Außenfassade der Gaststätte an der Alarmanlage herumhantiert, offenbar mit dem Ziel, ein Auslösen des Alarms zu verhindern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Verdacht der Brandstiftung: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - Dietzenbach

(me) Am Dienstagabend gegen 18 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über ein brennendes Waldstück im Bereich der Waldstraße (20er-Hausnummern). Vor Ort stellten die ebenfalls alarmierte Feuerwehr und die Ordnungshüter dann ein mehrere Quadratmeter großes Feuer fest, welches nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht natürlichen Ursprungs war und deshalb wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt wird. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der 069 8098-1234.

8. Bankkarte aus Wagen gestohlen und Abbuchungen getätigt: Polizei sucht nach Zeugen - Dreieich

(me) Ein grauer Wagen mit beschädigter Fensterscheibe wird den Beamten aus Neu-Isenburg am Mittwoch, um kurz vor 6 Uhr, gemeldet. Vor Ort stellten die Ordnungshüter zusammen mit der Besitzerin nicht nur den beschädigten Ford, sondern auch das Fehlen einer Handtasche fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der Unbekannte offenbar mit einem Stein die Seitenscheibe des Focus mit F-Kennzeichenschildern ein und entnahm hiernach die darin gelegene Handtasche samt Inhalt. In dieser befand sich scheinbar auch eine Bankkarte, da im Nachgang der Tat diverse nicht autorisierte Abbuchungen festgestellt werden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0 auf der Wache in der Hugenottenallee.

9. Unbekannte hinterließen Hakenkreuze auf Steintreppe - Seligenstadt

(cb) Am Dienstagmittag, gegen 12.10 Uhr, fielen einem Mittteiler Hakenkreuze auf einer Steintreppe in der Jakobusstraße (einstellige Hausnummern) auf, weshalb nun die Staatsschutzabteilung ermittelt. Die unbekannten Täter hatten zwei Hakenkreuze in unterschiedlicher Größe in die Steinstufen eines Gebäudes geritzt. Diese konnten schnell unkenntlich gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Kripohotline (Telefonnummer 069 8098-1234) zu melden.

10. Zeugensuche nach Auseinandersetzung um Parkplatz - Seligenstadt

(cb) Am Sonntagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 37-jährigen Frau, die ihren Wagen einparken wollte, und einem bis dato unbekannten Fahrzeugführer, weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung aufgenommen hat. Gegen 12.45.20 Uhr wollte die 37 Jahre alte Frau ihr Auto in einer Parklücke in der Frankfurter Straße (30er-Hausnummern) parken. Ein wohl falsch abgestellter VW Passat mit F-Kennzeichen erschwerte jedoch den Parkvorgang. Als der mutmaßliche Fahrzeugeigentümer zu seinem grauen Wagen zurückkam, sprach ihn die 37-Jährige daraufhin an. In der Folge kam es zu einem Wortgefecht. In diesem soll der VW-Fahrer die Frau beleidigt und bedroht haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

11. Volvo angedotzt: Zeugen gesucht! - Mainhausen

(cb) Ein schwarzer Volvo, welcher am Fahrbahnrand der Ludwigstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, weist nun Beschädigungen am Fahrzeugheck auf, weshalb die Polizei in Seligenstadt nach Unfallzeugen sucht. Der V60 mit OF-Kennzeichen wurde am Montag (20. April), gegen 19.30 Uhr, geparkt. Einige Tage später, nämlich am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, musste der Eigentümer des Volvos feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallverursacher sein Auto andotzte und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von knapp 800 Euro zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 29.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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