Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Im Zeitraum, zwischen Di., 21.04.2026, 21:30 Uhr und Mi., 22.04.2026, 18:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw Seat Cupra, Farbe schwarz, im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugtür. Der Schaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Als Unfallorte kommen der Kauflandparkplatz (Zeitraum ca. 21:30 Uhr - 22:00 Uhr) und der Parkplatz an der Straße "Vierwindenhöhe" (Zeitraum 22:00 Uhr - 18:00 Uhr Folgetag) in Betracht. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.de, erbeten.

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