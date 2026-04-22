Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsame Verkehrskontrollen der Polizei Bendorf und PI Neuwied mit dem Schwerpunkt Zweiradfahrer

Bendorf und Neuwied (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr erfolgten durch die Polizeiinspektionen Bendorf und Neuwied gemeinsame Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf den motorisierten Zweiradverkehr. Hierzu wurden zwei Kontrollstellen im Bereich der B413 in Bendorf Sayn sowie der B42 in Neuwied Heddesdorf eingerichtet. Der Schwerpunkt lag vor allem auf der Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit sowie auf technischen Veränderungen an den kontrollierten Fahrzeugen. Bei insgesamt fünf Fahrzeugen, darunter vier Krafträdern, konnten technische Veränderungen festgestellt werden welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Insgesamt konnte eine recht Hohe Anzahl an Verstößen im Verwarn- sowie Bußgeldbereich festgestellt und geahndet werden. Aufgrund dieses Ergebnisses werden weitere Kontrollen folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell