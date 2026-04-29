Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach nächtlichem Einbruch in Bogensport-Geschäft

Hanau (ots)

(lei) An die 10.000 Euro an Beute- und Sachschaden sowie die Frage 'Wer war das?' bleiben nach einem nächtlichen Einbruch in ein Bogensport-Geschäft in der Otto-Hahn-Straße zurück. Drei unbekannte Männer hatten um kurz nach 1 Uhr am frühen Mittwochmorgen (29. April) eine Fensterscheibe eingeschlagen und danach aus dem Verkaufsraum neben Bargeld auch mehrere Compundbögen und eine Armbrust gestohlen. Damit machte sich das dunkel gekleidete Trio, bei dem es sich um Männer gehandelt haben soll, auf und davon. Die Kriminalpolizei, die noch in der Nacht vor Ort Spuren sicherte, bittet jetzt um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

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