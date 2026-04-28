Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsam für die Sicherheit unserer Kinder: Gewerbetreibende für LEON Hilfe-Inseln gesucht

Ein Dokument

Offenbach (ots)

(me) Der Schulweg sollte etwas sein, auf dem sich Kinder sicher fühlen können. Gerade für die Jüngsten können sich im Alltag jedoch herausfordernde Situationen ergeben, in denen sie - ebenso wie ihre Eltern - dankbar für Anlaufstellen sind, die Schutz und Hilfe bieten. Hier setzen die LEON Hilfe-Inseln an: ein landesweites Präventionsprojekt der Hessischen Polizei, das in diesem Fall vom Polizeipräsidium Südosthessen in Kooperation mit der Stadt Offenbach umgesetzt wird.

Bereits in der Vergangenheit wurden in Offenbach einige Geschäfte und Einrichtungen als Hilfe-Inseln eigerichtet. Kinder haben seither die Möglichkeit, diese Örtlichkeiten in allen erdenklichen Notfällen aufzusuchen. Nun soll das Projekt fortgesetzt werden.

"Nichts liegt uns mehr am Herzen, als die Sicherheit unserer Kinder. Daher ist es uns ein besonders Anliegen, neue Hilfe-Inseln in Offenbach - beginnend im Nordend - einzurichten," erklärt Daniel Krüger, Abteilungsleiter im Offenbacher Ordnungsamt und zuständig für die Kommunale Präventionsarbeit. "Ein besonderer Dank geht hierbei an die Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort der Landespolizei sowie das Quartiersmanagement Nordend, die tatkräftig unterstützen und in den nächsten Tagen im Nordend bei Gewerbetreibenden für die Einrichtung einer Hilfe-Insel in ihrem Geschäft werben werden."

Zusätzlich wird es am 4. Mai um 18.30 Uhr im Stadtteilbüro Nordend eine Infoveranstaltung für alle Interessierten geben. "Wir laden alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie insbesondere die Gewerbetreibenden, die sich vorstellen können, eine Hilfe-Insel in ihrem Ladengeschäft einzurichten, herzlich zur Infoveranstaltung ein", so Marc Sachs, Leiter des Stabsbereichs E 4 (Prävention) des Polizeipräsidiums Südosthessen. "Neben allgemeinen Informationen zum Projekt wird erläutert, welche Anforderungen - die viele Geschäfte bereits erfüllen - an eine Hilfe-Insel gestellt werden. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme, um so gemeinsam ein wichtiges Zeichen für Zivilcourage zu setzen und einen Beitrag zu einem sicheren Zusammenleben zu leisten."

Hinweis: Dieser Pressemeldung ist eine PDF beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 28.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell