Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch; Jugendliche angesprochen und angefasst: Wer sah den Täter?; Alfa Romeo und BMW gestohlen: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Offenbach

(cb) Nachdem Einbrecher sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Herrmannstraße (30er-Hausnummern) verschafften, suchen die Ermittler Zeugen des Einbruchs. Nach derzeitigen Erkenntnisstand gelangten die Langfinger zuerst unbemerkt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, begaben sich dann zur Wohnungstür und hebelten diese auf. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen, bevor sie mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro flüchteten. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr. Zeugen setzen sich bitte telefonisch mit den Ermittlern unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) in Verbindung.

2. Hoher Schaden bei Wohnungsbrand: Womöglich technischer Defekt - Offenbach

(lei) Schätzungsweise 150.000 Euro Sachschaden, so die erste Prognose, hatte eine Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Lämmerspieler Weg am Dienstagvormittag zur Folge. Als Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach dem gegen 10.30 Uhr eingegangenen Notruf vor Ort eintrafen, war schnell klar, dass sich die Befürchtung, es könnte sich noch jemand in der Wohnung im ersten aufhalten, glücklicherweise nicht bestätigte. Der schnelle Löschangriff der Brandbekämpfer sorgte für ein rasches Flammen-Aus, allerdings dürfte die Wohnung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar sein. Warum der Brand dort ausbrach, ist noch nicht ganz klar, könnte aber nach ersten Erkenntnissen einer technischen Ursache geschuldet sein. Verletzt wurde niemand.

3. Piaggio geklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) Im Verlauf des Montags verschwand ein Roller aus der Rumpenheimer Straße (100er-Hausnummern) spurlos, weshalb die Beamten des Polizeireviers nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln. Gegen 16.20 Uhr wurde das Zweirad letztmalig an der Anschrift gesehen. Etwa zwei Stunden später war die Piaggio im Wert von circa 1.500 Euro nicht mehr da. Offenbar überwanden die Täter in dieser Zeit das Lenkradschloss und machten sich mit dem Kleinkraftrad auf und davon. Zeugenhinweise werden über die Rufnummer 069 8098-5100 entgegengenommen.

4. Jugendliche angesprochen und angefasst: Wer sah den Täter? - Obertshausen

(fg) Nachdem ein Unbekannter am Montag eine Jugendliche in der Alexanderstraße im Bereich ihres Gesäßes unsittlich berührt haben soll, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter. Dieser war 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte sehr dunkle Haare, einen Kinnbart und war mit einem beigen Oberteil sowie einer dunklen Hose bekleidet. Außerdem soll er einen Rucksack mit sich geführt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte die Jugendliche zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr in einem kleinen Durchgangspfad in Richtung der Straße "Im Hasenwinkel" angesprochen haben. Er gab der Jugendlichen gegenüber an, eine Spinne auf ihrer Hose wahrgenommen zu haben. Anschließend habe er sie angefasst, ehe er davonlief. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Wer hat die Feuerlöscher in den Tiefgaragen geleert? - Rodgau

(cb) Zwei Jugendliche, sie sollen etwa 1,70 Meter groß sein, sollen einen Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro verursacht haben, indem sie mehrere Feuerlöscher in zwei nebeneinanderliegenden Tiefgaragen in der Rüdesheimer Straße 10er-Hausnummern geleert hatten. Die Täter verschafften sich zuvor, zwischen Samstag 21 Uhr und Sonntag, 14.40 Uhr, auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Tiefgaragen. Anschließend versprühten sie den Inhalt mehrerer Feuerlöscher. Das Löschpulver legte sich auf die dort befindlichen Fahrzeuge sowie Hebebühnen und verschmutzte diese. Die Polizei in Heusenstamm hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln (§ 145 Strafgesetzbuch) aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06104 69080-0 um Zeugenhinweise.

6. Alfa Romeo und BMW gestohlen: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Dietzenbach

(me) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt derzeit wegen zweier Diebstähle von Kraftfahrzeugen vom vergangenen Wochenende. In der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr und Sonntag, 18 Uhr, verschwand aus der Königsteiner Allee ein schwarzer BMW mit DA-Kennzeichenschildern spurlos. Etwa im gleichen Zeitraum entwendeten Gauner einen in der Dreieichstraße (30er-Hausnummern) abgestellten grauen Alfa Romeo. Der Wert der beiden Wagen beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats prüfen nun einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten und suchen nach Zeugen. Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch über die 069 8098-1234.

7. Tresor mitgenommen: Zeugen gesucht! - Rödermark

(cb) Einen Tresor mitsamt mehreren zehntausend Euro Bargeld erbeuteten Einbrecher, nachdem diese in die Büroräume einer Firma in der Carl-Zeiss-Straße (30er-Hausnummern) eingebrochen waren. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Langfinger zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr, gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Schränke und flüchteten schließlich mit dem gefüllten Geldschrank. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

8. Großangelegte Kontrollaktion: Zweiräder im Blick - Neu-Isenburg

(fg) Am Montag führte das Zweiradkontrollteam des Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung weiterer Beamtinnen und Beamten von 8.30 Uhr bis 15 Uhr eine großangelegte Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt "Zweiräder" im Dienstgebiet der Polizeistation Neu-Isenburg durch. Der geplanten Einsatzmaßnahme war ein Fachvortrag zum Thema "Polizeiliche Kontrolle von Motorrädern und Elektrokleinstfahrzeugen" vorgeschaltet. Für einige Teilnehmende war dies eine wertvolle Auffrischung. Im Anschluss wurden die Inhalte direkt auf der Straße praktisch angewendet.

Bei sonnigem Wetter fanden die mobilen Kontrollen rund um die Autobahnzubringer sowie in der Nähe örtlicher Schulen statt. Dabei kamen der polizeieigene Rollenprüfstand zur Geschwindigkeitsmessung sowie zivile Fahrzeuge mit verbauter Dokumentations- und Messtechnik zum Einsatz.

Während der Maßnahme wurden insgesamt 107 Personen, 46 Elektrokleinstfahrzeuge, 26 Motorräder (bis 125 ccm) und sieben Autos kontrolliert. Auf sechs Verkehrsteilnehmende kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu; elf bekamen Mängelkarten ausgehändigt und haben nun Zeit, sich um die Behebung zu kümmern. Bei zwei Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis.

Besonders hervorzuheben war die Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers. Dieser wurde zunächst aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichens angehalten. Im Verlauf der Kontrolle konnte mittels des Rollenprüfstands vor Ort festgestellt werden, dass der E-Scooter die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. Der E-Scooter wurde daraufhin zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Lenker nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, weshalb die Verkehrsspezialisten den ausgeschriebenen Führerschein beschlagnahmten. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab zudem einen positiven Befund auf THC im Urin, sodass beim Fahrer eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Neben den festgestellten Verkehrsverstößen wurden zahlreiche konstruktive Gespräche zur Verkehrssicherheit von Zweirädern geführt. Die Polizei betont die Bedeutung solcher Kontrollmaßnahmen für die Sicherheit im Straßenverkehr.

9. Steine gegen Schulfenster geschmissen: Polizei sucht Zeugen - Seligenstadt

(fg) Unbekannte haben vergangenes Wochenende offenbar mehrfach mit Steinen gegen ein Fenster eines Klassenzimmers einer Schule in der Einhardstraße geworfen, sodass dieses nun an mehreren Stellen Beschädigungen aufweist. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 18 Uhr und Montagmorgen, 7.40 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

10. Räder gestohlen: Wer sah die Diebe? - Hainburg

(fg) Im Ortsteil Hainstadt hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag im Meisenweg im Bereich der einstelligen Hausnummern auf die Räder eines BMW X5 abgesehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter einen Wagenheber nutzten, um das Auto aufzubocken. Im weiteren Verlauf demontierten die Diebe alle vier Reifen samt Felgen und flohen. Zeugen, die zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei.

Offenbach, 28.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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