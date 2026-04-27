Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des räuberischen Diebstahls und der Körperverletzung: 40-Jähriger in Untersuchungshaft - Rodgau

Rodgau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Ein 40-Jähriger soll am Samstagabend (25.4.) eine nicht unerhebliche Summe Bargeld aus dem Führerhaus eines LKWs, der auf einem Parkplatz in der Behringstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, an sich genommen haben. Der Beschuldigte soll sodann fußläufig die Flucht ergriffen haben. Der Fahrer des LKWs, der dies bemerkt habe, soll diesem sofort hinterhergeeilt sein. In der Folge sei es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die hinzugerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später vor Ort vorläufig festnehmen. Bei ihm konnte im Zuge eines Atemalkoholtests ein Wert von über 1,9 Promille festgestellt werden, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Der Beschuldigte wurde am Sonntagvormittag (26.4.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, weshalb sich der Beschuldigte nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zu richten.

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