Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Untersuchungshaft nach Raubüberfall auf Spielhalle: 21-Jähriger Tatverdächtiger stellte sich

Rödermark (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Siemensstraße in der Nacht zu Samstag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6262488) hat sich am Samstagmorgen (25.04.) ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der Beschuldigte wurde am Sonntag dem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Er befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt ein. Hintergründe und Tatmotiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die wegen Verdachts des schweren Raubes geführt werden.

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