Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flucht vor Polizeikontrolle: Roller ohne Versicherungskennzeichen samt Fahrer gesucht

Birstein (ots)

(lei) Nach der Flucht eines Rollerfahrers vor einer Polizeikontrolle bittet die Polizei in Schlüchtern um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden sowohl das Fahrzeug als auch der bislang unbekannte Fahrer.

Einer Streife war der schwarze Motorroller am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße, auf Höhe einer Tankstelle, aufgefallen. Als die Beamten das Anhaltezeichen einschalteten, beschleunigte der augenscheinlich männliche Fahrer und entzog sich der Kontrolle. Seine Flucht führte zunächst über einen Radweg entlang eines Supermarkts parallel zur Hauptstraße, anschließend bog er in Richtung Industriestraße ab.

Von dort kehrte der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit - nach ersten Schätzungen bis zu 80 km/h - zurück in Richtung Bahnhofstraße. Vor dem Eisenbahndenkmal wechselte er erneut auf einen parallel verlaufenden Radweg und setzte seine Fahrt in Richtung Brachttal fort.

Im Ortsteil Hellstein verlor sich schließlich die Spur des Flüchtigen. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm mit Akzenten, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Bomberjacke. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte er seine Fahrt möglicherweise in Richtung der Straße "Am Sportplatz" fort. Hinweise deuten darauf hin, dass der Roller häufiger ohne Kennzeichen im Ort gesehen wurde und der Fahrer aus der Gegend stammen könnte.

Weitere Hinweise zu dem Roller und dem Fahrer nimmt die Schlüchterner Polizei unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

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